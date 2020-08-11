Еще в 2002 году Холли Берри и Пирс Броснан представили фильм о Бонде "Умри, но не сейчас". С того времени прошло 18 лет, а фигура актрисы осталась в такой же безупречной форме. Это она продемонстрировала, надев оранжевый купальник в стиле своей героини.

Жаркие фото Холли Берри

Фотография появилась в инстаграме звезды и сразу же взбудоражила сеть. Холли Берри гуляла по пляжу в оранжевом купальнике с ремешками. Актриса прикрыла свое лицо светлой шляпой, что добавило игривости кадру.

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Фото сразу же вызвало восторг у поклонников Холли Берри. А вот внимательные пользователи сети обратили внимание, что пляжный образ очень напоминает кадры из фильма "Умри, но не сейчас".



Холли Берри повторила свой образ / Фото Reddit

Как актриса поддерживает себя в форме

Холли Берри не только гуляет по пляжу, но и часто устраивает там тренировки. Ежедневно актриса выполняет комплекс упражнений под присмотром своего личного тренера, что и помогает ей всегда быть в форме. Кроме этого, правильное питание также влияет на ее фигуру.

"С каждым годом красота дается мне все сложнее. Чем старше я становлюсь, тем внимательнее слежу за тем, что я ем", – рассказала Холли Берри.



Холли Берри на тренировке / Фото Instagram / @halleberry