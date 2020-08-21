47-річна німецька топ-модель Гайді Клум звернулась до суду, щоб з'ясувати конфлікт з ексчоловіком співаком Сілом, від якого виховує чотирьох дітей. Зірковий батько проти того, щоб нащадки переїжджали з США в Європу під час пандемії коронавірусу навіть попри зйомки колишньої.

6 років тому Гайді Клум розлучилась з другим чоловіком британським співаком і володарем Греммі Сілом. Екси давно владнали всі сімейні питання, а модель навіть встигла одружитись з молодшим музикантом Томом Кауліцом.

Проте в шлюбі з Сілом зірка народила чотирьох дітей і питання, що стосуються виховання нащадків, колишнє подружжя з'ясовує разом. Як інформує видання People, дійти згоди їм вдається не завжди, тому конфлікт з ексчоловіком Гайді Клум прагне з'ясувати через суд.

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Модель звернулася до суду з проханням провести термінове слухання щодо пересування їхніх з Сілом дітей. Справа в тому, що Гайді Клум у жовтні цього року вирушить на зйомки нового сезону шоу Germany’s Next Top Model, які відбудуться в Німеччині. Зіркова матуся хоче, щоб нащадки поїхали з нею, проте батько переконаний, що мандрівки під час пандемії коронавірусу небезпечні.

Я добре знаю про всі необхідні застереження, які пов'язані з вірусом COVID-19 і ніколи не піддала б дітей ризику. Я так само серйозно ставлюся до їхньої безпеки в Німеччині, як я ставлюся до цього в США,

– аргументувала Гайді Клум.

Вона також наголосила, що 16-річна Лені, 14-річний Генрі, 13-річний Йохан та 10-річна Лу майже завжди живуть з нею, а їхні візити до батька можна назвати епізодичними. Крім того, діти заявили Гайді Клум, що не хочуть залишатися з батьком у Лос-Анджелесі, а найстарша Лені взагалі написала листа татку, благаючи відпустити їх до Європи разом з мамою.

Сама модель зазначає, що Сіл має британський паспорт, тому він зможе вільно відвідати дітей в Німеччині. Зірка також зізналась, що готова йти на поступки колишньому чоловіку й погодитись, щоб діти провели Різдво 2020 з батьком, попри те, що минулого року вони також святкували з ним.

Гайді Клум та Сіл остаточно розлучились в жовтні 2014 року після дев'яти років шлюбу. Модель вийшла заміж за Тома Кауліца минулого року після пропозиції гітариста на Святвечір у присутності дітей.