47-летняя немецкая топ-модель Хайди Клум обратилась в суд, чтобы выяснить конфликт с экс-супругом певцом Силом, с которым воспитывает четверых детей. Звездный отец против того, чтобы потомки переезжали из США в Европу во время пандемии коронавируса даже несмотря на съемки прежней.

6 лет назад Хайди Клум развелась со вторым мужем британским певцом и обладателем Грэмми Силом. Эксы давно уладили все семейные вопросы, а модель даже успела выйти замуж за младшего музыканта Тома Каулица.

Однако в браке с Силом звезда родила четверых детей и вопросы, касающиеся воспитания потомков, бывшие супруги выясняют вместе. Как информирует издание People, прийти к согласию им удается не всегда, поэтому конфликт с эксчеловеком Хайди Клум стремится выяснить через суд.

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Модель обратилась к суду с просьбой провести срочное слушание относительно передвижения их с Силом детей. Дело в том, что Хайди Клум в октябре этого года отправится на съемки нового сезона шоу Germany's Next Top Model, которые состоятся в Германии. Звездная мамочка хочет, чтобы потомки поехали с ней, однако отец уверен, что путешествия во время пандемии коронавирус опасны.

Я хорошо знаю обо всех необходимых предостережениях, которые связаны с вирусом COVID-19 и никогда не подвергла бы детей риску. Я так же серьезно отношусь к их безопасности в Германии, как я отношусь к этому в США,

– аргументировала Хайди Клум.

Она также отметила, что 16-летняя Лени, 14-летний Генри, 13-летний Йохан и 10-летняя Лу почти всегда живут с ней, а их визиты к отцу можно назвать эпизодическими. Кроме того, дети заявили Хайди Клум, что не хотят оставаться с отцом в Лос-Анджелесе, а старшая Лени вообще написала письмо папе, умоляя отпустить их в Европу вместе с мамой.

Сама модель говорит, что Сел имеет британский паспорт, поэтому он сможет свободно посетить детей в Германии. Звезда также призналась, что готова идти на уступки бывшему мужу и согласиться, чтобы дети провели Рождество 2020 с отцом, несмотря на то, что в прошлом году они также праздновали с ним.

Хайди Клум и Сил окончательно развелись в октябре 2014 года после девяти лет брака. Модель вышла замуж за Тома Каулица в прошлом году после предложения гитариста на Сочельник в присутствии детей.