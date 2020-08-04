Знаменитая модель Хайди Клум и музыкант Том Каулитц отпраздновали первую годовщину брака. По этому случаю красотка поделилась новым свадебным снимком, который еще не публиковала в сети.

Фото появилось на инстаграм-странице Хайди Клум. Перед камерой звездная пара предстала в свадебных нарядах. Позировала Хайди Клум с Томом Каулитцем на фоне праздничного декора, установленного на элитной яхте.

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"Том, я влюбляюсь в тебя каждый день. Сегодня мы празднуем день нашей любви. День свадьбы, несомненно, – один из самых прекрасных дней. В любви тонут и растворяются все разногласия", – написала Хайди Клум под фото.

Кроме этого модель поделилась кадрами с празднования годовщины. В этот день Хайди Клум и Том Каулитц устроили праздник во дворе своего особняка в Лос-Анджелесе. Там они установили небольшую палатку, украшенную цветами. Также звездные супруги заказали торт, который воссоздавал их свадебную церемонию на роскошной яхте.

Что известно о свадьбе Хайди Клум

По неофициальным данным, Хайди Клум и Том Каулитц тайно поженились в феврале 2019 года. С тех пор пара готовилась к роскошной свадьбе, которая прошла у берегов Италии. По словам инсайдеров, место для церемонии звезды выбрали не случайно. В 2018 году Хайди Клум и Том Каулитц отдыхали на острове Капри и поняли, что хотят пожениться.

Обетами пара обменялась 3 августа на знаменитой яхте Christina O. На судне прошли предсвадебные вечеринки легендарной Грейс Келли и короля Монако Ренье, а также Жаклин Кеннеди и Аристотеля Онассиса. Яхту украсили праздничным декором, а Хайди Клум вышла к алтарю в пышном дизайнерском платье. Свадьба прошла в тесном кругу родственников и друзей.