59-летний голливудский актер Шон Пенн тайно женился в третий раз. Его женой стала актриса Лейла Джордж, которая моложе мужа на 31 год. Свадьбу пары раскрыла в сети подруга невесты.

Как информирует таблоид Just Jared, американский актер и кинорежиссер Шон Пенн после двух разводов решился на третий брак. Он женился на 28-летней девушке Лейле Джаред после четырех лет романа. Пара долгое время держала отношения в секрете, опасаясь папарацци и огласки в прессе, а журналисты сначала считали, что их чувства – не более чем курортный роман. Однако подруга молодой актрисы Ирэна Феррис рассекретила в сети свадьбу влюбленных.

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Жена продюсера Майка Медавоя в инстаграме опубликовала поздравление для новоиспеченных супругов, что не осталось без внимания СМИ. Похоже, тайная свадебная церемония была камерной и тщательно скрытой от прессы.

Мы так рады за Лейлу и Шона, которые решили пожениться. Мы любим вас. Вы нам как родная семья. Мы счастливы, Шон, что тебе удалось найти свою вторую половину и настоящую партнершу. Вам суждено быть вместе,

– написала подруга невесты.

Стоит отметить, что Ирэна Феррис также показала золотые кольца Шона Пенна и Лейлы Джаред, которая выбрала украшение с драгоценным голубым камнем. Сами же звезды пока никак не комментируют свою свадьбу и, судя по всему, не будут делать никаких официальных заявлений.

Что известно о личной жизни Шона Пенна?

59-летний голливудский актер уже был женат дважды. Его первой женой была поп-дива Мадонна, в браке с которой он прожил всего четыре года, а второй – актриса Робин Райт, с которой Шон Пенн воспитывает двоих детей – 26-летнего сына Хоппера Джека Пенна и 29-летнюю дочь-модель Дилан Фрэнсис Пенн. К слову, она на год старше третьей жены звездного отца.

Накануне третьего брака актер имел полуторагодовалый роман с коллегой Шарлиз Терон. В прессе предполагали, что влюбленные даже готовились к бракосочетанию, однако звезды эту информацию отрицают. Осенью 2016 года Шона Пенна заметили с Лейлой Джаред на Гавайях, а следующие общие кадры пары появились в СМИ только через год, поэтому журналисты предполагали, что их отношения – лишь курортный роман. Однако после четырех лет встречаний актер сделал предложение молодой избраннице и заключил третий брак.