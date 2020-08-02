59-річний голлівудський актор Шон Пенн таємно одружився втретє. Його дружиною стала актриса Лейла Джордж, яка молодша за чоловіка на 31 рік. Весілля пари розкрила в мережі подруга нареченої.

Як інформує таблоїд Just Jared, американський актор та кінорежисер Шон Пенн після двох розлучень наважився на третій шлюб. Він одружився з 28-річною дівчиною Лейлою Джорд після чотирьох років роману. Пара тривалий час тримала стосунки в секреті, остерігаючись папараці та розголосу в пресі, а журналісти спочатку вважали, що їхні почуття – не більше ніж курортний роман. Проте подруга молодої акторки Ірена Ферріс розсекретила в мережі весілля закоханих.

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Дружина продюсера Майка Медавоя в інстаграмі опублікувала привітання для новоспеченого подружжя, яке не залишилось поза увагою ЗМІ. Схоже, таємна весільна церемонія була камерною й ретельно прихована від преси.

Ми такі раді за Лейлу і Шона, які вирішили одружитися. Ми любимо вас. Ви нам як рідна сім'я. Ми щасливі, Шоне, що тобі вдалося знайти свою другу половину і справжню партнерку. Вам судилося бути разом,

– написала подруга наречених.

Варто зазначити, що Ірена Ферріс також показала золоті обручки Шона Пенна й Лейли Джорд, яка обрала прикрасу з коштовним блакитним камінцем. Самі ж зірки наразі жодним чином не коментують своє одруження й, судячи з усього, не робитимуть жодних офіційних заяв.

Що відомо про особисте життя Шона Пенна?

59-річний голлівудський актор вже був одружений двічі. Його першою дружиною була попдіва Мадонна, у шлюбі з якою він прожив всього чотири роки, а другою – актриса Робін Райт, з якою Шон Пенн виховує двох дітей – 26-річного сина Гоппера Джека Пенна та 29-річну доньку-модель Ділан Френсіс Пенн. До слова, вона на рік старша від третьої дружини зіркового татка.

Напередодні третього шлюбу актор мав півторарічний роман з колегою Шарліз Терон. У пресі припускали, що закохані навіть готувалися до одруження, проте зірки цю інформацію заперечують. Восени 2016 року Шона Пенна помітили з Лейлою Джорд на Гаваях, а наступні спільні кадри пари з'явились у ЗМІ лише через рік, тому журналісти припускали, що їхні стосунки – лише курортний роман. Проте після чотирьох років зустрічань актор освідчився молодій обраниці й уклав третій шлюб.