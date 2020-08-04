Знаменита модель Гайді Клум та музикант Том Каулітц відсвяткували першу річницю шлюбу. З цієї нагоди красуня поділилась новим весільним знімком, якого досі не публікувала у мережі.

Фото з'явилось на інстаграм-сторінці Гайді Клум. Перед камерою зіркова пара постала у весільних вбраннях. Позувала Гайді Клум з Томом Каулітцом на фоні святкового декору, встановленого на елітній яхті.

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"Томе, я закохуюся у тебе щодня. Сьогодні ми святкуємо день нашої любові. День весілля, безсумнівно, – один з найпрекрасніших днів. У любові тонуть і розчиняються всі розбіжності", – написала Гайді Клум до фото.

Окрім цього, модель поділилась кадрами зі святкування річниці. У цей день Гайді Клум та Том Каулітц влаштували свято на подвір'ї свого маєтку в Лос-Анджелесі. Там вони встановили невеличкий намет, оздоблений квітами. Також зіркове подружжя замовило торт, який відтворював їхню весільну церемонію на розкішній яхті.

Що відомо про весілля Гайді Клум

За неофіційними даними, Гайді Клум і Том Каулітц таємно одружились у лютому 2019 року. З того часу пара готувалась до розкішного весілля, яке пройшло біля берегів Італії. За словами інсайдерів, місце для церемонії зірки обрали не випадкове. У 2018 році Гайді Клум і Том Каулітц відпочивали на острові Капрі та зрозуміли, що хочуть одружитись.

Обітницями пара обмінялась 3 серпня на знаменитій яхті Christina O. На судні відбулись передвесільні вечірки легендарної Грейс Келлі і короля Монако Реньє, а також Жаклін Кеннеді і Аристотеля Онассіса. Яхту прикрасили святковим декором, а Гайді Клум вийшла до вівтаря у пишній дизайнерській сукні. Весілля пройшло у тісному колі родичів та друзів.