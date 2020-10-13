Американська співачка та акторка Дженніфер Лопес вкотре розбурхала уяву шанувальників еротичними кадрами. Зірка постала у мінісукні, яка вигідно підкреслила пишні груди співачки.

51-річна американська знаменитість Дженніфер Лопес показала новий гарячий образ.Співачка не соромиться показувати свої принади у відвертому вбранні чи ж зовсім без нього. Світлинами вона ділиться у своєму профілі в інстаграмі.

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Американська співачка постала перед об'єктивом, сидячи на стільці та впевнено дивлячись в камеру. Для еротичного образу Дженніфер обрала чорно-білу обтислу мінісукню з принтом, яка оголила плечі артистки, вигідно підкреслювала її пишні груди. А широкий чорний пояс із золотим ланцюжком показав водночас тонку талію.



Дженніфер Лопес у сексуальному образі / Instagram / @jlo

Для деяких кадрів Лопес також надягала жакет у стиль сукні і взула чорні туфлі на високих підборах. Дженніфер зібрала довге волосся у високий кінський хвіст та доповнила аутфіт клатчем.



Дженніфер Лопес у сексуальному образі / Instagram / @jlo

Співачка додала образу пікантності гарним макіяжем, виконаним у фіолетових світлих та темних відтінках. На губах артистки красувалась нюдова глянцева помада. Сексуальні кадри завели мережу та набрали за добу більш ніж один мільйон вподобань.



Дженніфер Лопес у сексуальному образі / Instagram / @jlo