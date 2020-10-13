Американская певица и актриса Дженнифер Лопес в очередной раз взбудоражила воображение поклонников эротическими кадрами. Звезда предстала в мини-платье, которое выгодно подчеркнуло пышную грудь певицы.

51-летняя американская знаменитость Дженнифер Лопес показала новый горячий образ. Певица не стесняется показывать свои прелести в откровенном наряде или же вовсе без него. Фотографиями она делится в своем профиле в инстаграме.

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Американская певица предстала перед объективом, сидя на стуле и уверенно глядя в камеру. Для эротического образа Дженнифер выбрала черно-белое облегающее мини-платье с принтом, которое обнажило плечи артистки, выгодно подчеркивало ее пышную грудь. А широкий черный пояс с золотой цепочкой показал одновременно тонкую талию.



Дженнифер Лопес в сексуальном образе / Instagram / @jlo

Для некоторых кадров Лопес также надевала жакет в стиль платья и обула черные туфли на высоком каблуке. Дженнифер собрала длинные волосы в высокий конский хвост и дополнила аутфит клатчем.



Дженнифер Лопес в сексуальном образе / Instagram / @jlo

Певица добавила образу пикантности красивым макияжем, выполненным в фиолетовых светлых и темных оттенках. На губах артистки красовалась нюдовая глянцевая помада. Сексуальные кадры завели сеть и набрали за сутки более одного миллиона лайков.

Дженнифер Лопес в сексуальном образе / Instagram / @jlo