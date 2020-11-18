Британська модель Демі Роуз не припиняє тішити шанувальників відвертими фотозйомками. А днями зірка навіть змінила імідж, вразивши мережу.

Особистий інстаграм-блог одної з найвідвертіших моделей Демі Роуз набуває великої популярності. У ньому гаряча британка майже щодня оприлюднює світлини з еротичних фотосесій, в яких модель постійно бере участь.

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Схоже, що зірка з сонячних Мальдів знову вирушила на острів Ібіца, що в Іспанії. Там Демі Роуз продовжує влаштовувати фотозйомки. Модель постала перед камерою в чорному напівпрозорому боді. Інтимні зони Демі прикрила наліпками у вигляді серця. Вона засвітила спокусливі та апетитні форми і похизувалась тонкою талією.

Окрім того, Демі Роуз вразила мережу тим, що змінила імідж. Раніше зірка мала довге волосся, а тепер вона постала перед об'єктивом з подовженим каре. Варто зазначити, що й ця зміна дуже пасує моделі, адже її світлина знову набрала шалену кількість вподобань.

Демі Роуз доповнила пікантний образ золотистими каблучками з камінням, сонцезахисними окулярами оригінальної форми та червоним манікюром. На обличчі моделі, як і завжди, був фірмовий макіяж. Зірка підкреслила очі довгими стрілками, натомість губи нафарбувала персиковою помадою.

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