Сексапільна британська модель Демі Роуз продовжує розбурхувати уяву шанувальників відвертими світлинами. Знаменитість відпочиває на Мальдівах і влаштовує там надзвичайно еротичні фотосесії, де позує у пікантних купальниках або топлес.

Демі Роуз поділилася відвертим кадром на особистій сторінці в інстаграмі. Там у неї є ціла армія прихильників – понад 15 мільйонів користувачів мережі. Фоловери з нетерпінням чекають на нові публікації зірки і вона ледь не щодня радує їх провокативними дописами.

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Модель тривалий час відпочиває на Мальдівах і вкотре оприлюднила відвертий знімок з цього райського куточку планети. Вона організувала ефектну фотосесію на тлі красивої білої стіни у розкішній ванній з пелюстками квітів.

Роуз не втратила можливості похизуватися апетитними формами. Вона постала перед камерою повністю оголеною, чим спричинила неабиякий ажіотаж в мережі. Інтимні зони пишних грудей знаменитість прикрила руками. Вона також продемонструвала красивий манікюр та каблучку.

Довге розкішне волосся красуня-брюнетка заплела ззаду, а на обличчі зробила фірмовий макіяж з нюдовим блиском на губах.



Пишногруда Демі Роуз / Instagram / @demirose