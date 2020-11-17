Сексапильная британская модель Деми Роуз продолжает будоражить воображение поклонников откровенными фотографиями. Знаменитость отдыхает на Мальдивах и устраивает там чрезвычайно эротические фотосессии, где позирует в пикантных купальниках или топлесс.

Деми Роуз поделилась откровенным кадром на личной странице в инстаграм. Там у нее есть целая армия поклонников – более 15 миллионов пользователей сети. Фолловеры с нетерпением ждут новых публикаций звезды и она чуть ли не каждый день радует их провокационными публикациями.

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Модель длительное время отдыхает на Мальдивах и в очередной раз обнародовала откровенный снимок из этого райского уголка планеты. Она организовала эффектную фотосессию на фоне красивой белой стены в роскошной ванне с лепестками цветов.

Роуз не упустила возможности похвастаться аппетитными формами. Она предстала перед камерой полностью обнаженной, чем вызвала большой ажиотаж в сети. Интимные зоны пышной груди знаменитость прикрыла руками. Она также продемонстрировала красивый маникюр и кольцо.

Длинные роскошные волосы красавица-брюнетка заплела сзади, а на лице сделала фирменный макияж с нюдовым блеском на губах.



Пышногрудая Деми Роуз / Instagram / @demirose