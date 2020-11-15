Известная британская модель Деми Роуз не устает заводить сеть горячими фотографиями с курортов. Девушка опубликовала новое фото в откровенном купальнике с леопардовым принтом.

Деми Роуз – одна из самых откровенных моделей современности. После солнечной Ибицы она отправилась на Мальдивы, где продолжает устраивать фотосессии в откровенных и соблазнительных образах. Новые горячие фото британка опубликовала на своей инстаграм-странице.

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Деми Роуз предстала перед камерой на фоне зелени, лежа на песке и проникновенно глядя в объектив. Она позировала в бежевом купальнике с леопардовым принтом и черными вставками, который почти сливался с кожей модели. Бикини подчеркнуло ее пышную грудь, аппетитные бедра, а также тонкую талию.

Горячая британка заплела длинные волосы в две косы и дополнила пикантный look аксессуарами. На лице Деми Роуз сделала любимый макияж, подчеркнув глаза стрелками и накрасив губы нюдовим блеском.

Жаркие фотографии модели всегда находят отклик у ее поклонников. Поэтому и на этот раз фото менее чем за день получило примерно 400 тысяч лайков.



Деми Роуз в купальнике / Instagram / @demirose