Відома британська модель Демі Роуз не втомлюється заводити мережу гарячими світлинами з курортів. Дівчина опублікувала нове фото у відвертому купальнику з леопардовим принтом.

Демі Роуз є однією з найвідвертіших моделей сучасності. Після сонячної Ібіци вона вирушила на Мальдіви, де продовжує влаштовувати фотосесії у відвертих та спокусливих образах. Нові гарячі фото британка опублікувала на своїй інстаграм-сторінці.

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Демі Роуз постала перед камерою на тлі зелені, лежачи на піску та проникливо дивлячись в об'єктив. Вона позувала в бежевому купальнику з леопардовим принтом та чорними вставками, що майже зливався з шкірою моделі. Бікіні підкреслило її пишні груди, апетитні стегна, а також тонку талію.

Гаряча британка заплела довге волосся у дві коси та доповнила пікантний look аксесуарами. На обличчі Демі Роуз зробила улюблений макіяж, підкресливши очі стрілками та нафарбувавши губи нюдовим блиском.

Спекотні світлини моделі завжди знаходять відгук у її шанувальників. Тому і цього разу фото менш ніж за день набрало приблизно 400 тисяч вподобань.



Демі Роуз в купальнику / Instagram / @demirose