Горячая Деми Роуз засветила пышную грудь и поразила сменой имиджа: эротические фото 18+
Сексуальная британская модель Деми Роуз не прекращает радовать поклонников откровенными фотосъемками. А на днях звезда даже сменила имидж, поразив сеть.
Личный инстаграм-блог одной из самых откровенных моделей, Деми Роуз, приобретает большую популярность. В нем горячая британка почти каждый день публикует фотографии с эротических фотосессий, в которых постоянно участвует.
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Похоже, что звезда с солнечных Мальдив снова отправилась на остров Ибица, в Испанию. Там Деми Роуз продолжает устраивать фотосъемки. Модель предстала перед камерой в черном полупрозрачном боди. Интимные зоны Деми прикрыла наклейками в виде сердца. Она осветила соблазнительные и аппетитные формы и похвасталась тонкой талией.
Кроме того, Деми Роуз поразила сеть тем, что сменила имидж. Раньше звезда имела длинные волосы, а теперь она предстала перед объективом с удлиненным каре. Стоит отметить, что и это изменение очень подходит модели, так как ее фотография снова набрала безумное количество лайков.
Деми Роуз дополнила пикантный образ золотистыми кольцами с камнями, солнцезащитными очками оригинальной формы и красным маникюром. На лице модели, как и всегда, был фирменный макияж. Звезда подчеркнула глаза длинными стрелками, а губы накрасила персиковой помадой.
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