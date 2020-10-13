Актриса Галь Гадот готується до зйомок нового фільму, в якому вона постане у ролі єгипетської цариці Клеопатри. Чому кіномани розкритикували таке рішення авторів стрічки – дізнавайтесь у матеріалі.

Що відомо про роль Галь Гадот

Як повідомляв 24 канал, днями стало відомо, що компанія Paramount Pictures затвердила новий проєкт. Кіновиробники хочуть зняти видовищний історичний фільм про царицю Єгипту Клеопатру.

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Відомо, що ідею для сценарію запропонувала Галь Гадот, тому продюсери й віддали їй головну роль у стрічці. Окрім цього, знаменита актриса матиме ще одну важливу роботу у цьому проєкті – вона виступить виконавчим продюсером. Створенням фільму займеться авторка "Диво-жінки" Патті Дженкінс.

Я об'єдналася з Патті Дженкінс та Леатою Калогрідіс, щоб розповісти історію легендарної цариці Єгипту Клеопатри на великому екрані. І показати її такою, якою її ніколи раніше не бачили. Вперше історію покажуть жінки, як в зірковому складі, так і поза камерою, – із захватом написала Галь Гадот.

Зйомки ще не розпочались, а тому прихильники актриси залюбки створили колажі, щоб уявити, як Галь Гадот виглядатиме в ролі Клеопатри.



Галь Гадот зіграє Клеопатру у новому фільмі / Фото GeekJournal



Актриса Галь Гадот в образі цариці Єгипту / Фото Instagram / @webbtertainment

Гнівна реакція мережі

Та не всі кіномани із захватом сприйняли новини про майбутній історичний фільм. У твіттері масово критикують Галь Гадот та авторів стрічки. На думку людей, Клеопатру повинна грати не актриса ізраїльського походження.

Коментатори наголошують, що цариця Єгипту була темношкірою, а тому вибір головної зірки фільму абсолютно не виправданий. Дійшло навіть до погроз та відвертих образ Галь Гадот.

"Білошкірі люди постійно намагаються стерти історію. Вона була темношкірою, а не білошкірою!" – написав один з хейтерів.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo — Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020

Я думаю, вона занадто біла для цієї ролі. Що далі? Нарешті ми отримаємо білошкірого Мартіна Лютера Кінга? – заявила інша хейтерка.

"Який голлівудський дурник вважає, що було б непогано взяти ізраїльську актрису на роль Клеопатри замість приголомшливих арабських актрис?.. І сором тобі, Галь Гадот. Ваша країна краде арабські землі, а ви крадете їхні ролі в кіно", – гнівно відреагувала на новину журналістка Самеера Хан.

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

Також у мережі почали активно пропонувати інших актрис на роль Клеопатри. На думку користувачів мережі, в царицю чудово перевтілились би Зендея, Дуа Ліпа, Тенді Ньютон, Надін Неджім, Аня Чалотра, Софія Бутелла та інші.

Водночас було й багато людей, які стали на захист Галь Гадот. Вони наголосили, що Клеопатра мала грецьке походження, а тому не варто її вважати африканкою. Сама ж актриса не коментує напади хейтерів у соцмережах.