Кінокомпанія Paramount Pictures ініціювала створення ще одного фантастичного історичного фільму про Клеопатру. На роль вже затвердили голлівудську красуню Галь Гадот, найбільш відому за фільмом "Диво-жінка". Актриса вже встигла прокоментувати новий проєкт.

Як повідомляє журнал People, режисеркою стрічки стане Патті Дженкінс. Вона не вперше співпрацюватиме з Галь Гадот: обидві представниці Голлівуду брали участь у створенні супергеройського фільму "Диво-жінка".

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Наразі деталей сюжету нової стрічки про Клеопатру не розсекречують. Водночас відомо, що ідею для сценарію придумала сама Галь Гадот. Окрім цього, актриса виступить виконавчим продюсером проєкту.

"Я об'єдналася з Патті Дженкінс та Леатою Калогрідіс, щоб розповісти історію легендарної цариці Єгипту Клеопатри на великому екрані. І показати її такою, якою її ніколи раніше не бачили. Вперше історію покажуть жінки, як в зірковому складі, так і поза камерою… Ми сподіваємось, що жінки та дівчата у всьому світі, які прагнуть розповідати історії, ніколи не відмовляться від своїх мрій і змусять їхні голоси почути", – написала Галь Гадот.

Що відомо про інші фільми про Клеопатру

Про легендарну Клеопатру знято десятки фільмів, кожен з яких був особливим в історії кінематографу. Однак особливу увагу привертає стрічка 1963 року. Тоді царицю Єгипту зіграла Елізабет Тейлор, яка неперевершено перевтілилась у свою героїню. Фільм отримав 4 відзнаки Оскар та ледь не призвів до банкрутства 20th Century Fox. За офіційними даними, на створення стрічки кіновиробники витратили 31 мільйон доларів, що у 1960-их роках було просто шалено багато.



Елізабет Тейлор в ролі Клеопатри / Фото Pinterest

Новий фільм про Клеопатру хотіли знімати у 2011 році. Тоді у ЗМІ просочилась інформація, що у Sony Pictures розробили сценарій для байопіку. А от головну роль мала виконати Анджеліна Джолі. З невідомих причин проєкт скасували.