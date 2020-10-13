Кинокомпания Paramount Pictures инициировала создание еще одного фантастического исторического фильма о Клеопатре. На роль уже утвердили голливудскую красавицу Галь Гадот, наиболее известную по фильму "Чудо-женщина". Актриса уже успела прокомментировать новый проект.

Как сообщает журнал People, режиссером ленты станет Патти Дженкинс. Она не впервые будет сотрудничать с Галь Гадот: обе представительницы Голливуда участвовали в создании Супергеройского фильма "Чудо-женщина".

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Сейчас детали сюжета новой ленты о Клеопатре не рассекречивают. В то же время известно, что идею для сценария придумала сама Галь Гадот. Кроме того, актриса выступит исполнительным продюсером проекта.

"Я объединилась с Патти Дженкинс и Леатой Калогридис, чтобы рассказать историю легендарной царицы Египта Клеопатры на большом экране. И показать ее такой, какой ее никогда раньше не видели. Впервые историю покажут женщины, как в звездном составе, так и вне камеры... Мы надеемся, что женщины и девушки во всем мире, которые стремятся рассказывать истории, никогда не откажутся от своих желаний и заставят их голоса услышать", – написала Галь Гадот.

Что известно о других фильмы о Клеопатре

О легендарной Клеопатре сняты десятки фильмов, каждый из которых был особенным в истории кинематографа. Однако особое внимание привлекает лента 1963 года. Тогда царицу Египта сыграла Элизабет Тейлор, которая отлично перевоплотилась в свою героиню. Фильм получил 4 награды Оскар и едва не привел к банкротству 20th Century Fox. По официальным данным, на создание ленты кинопроизводители потратили 31 миллион долларов, что в 1960-х годах было просто безумно много.



Элизабет Тейлор в роли Клеопатры / Фото Pinterest

Новый фильм о Клеопатре хотели снимать в 2011 году. Тогда в СМИ просочилась информация, что в Sony Pictures разработали сценарий для байопика. А вот главную роль должна была выполнить Анджелина Джоли. По неизвестным причинам проект отменили.