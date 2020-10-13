Актриса Галь Гадот готовится к съемкам нового фильма, в котором она предстанет в роли египетской царицы Клеопатры. Почему киноманы раскритиковали такое решение авторов ленты – узнавайте в материале.

Что известно о роли Галь Гадот

Как сообщал 24 канал, на днях стало известно, что компания Paramount Pictures утвердила новый проект. Кинопроизводители хотят снять зрелищный исторический фильм о царице Египта Клеопатре.

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Известно, что идею для сценария предложила Галь Гадот, поэтому продюсеры и отдали ей главную роль в ленте. Кроме этого, знаменитая актриса будет иметь еще одну важную работу в этом проекте она выступит исполнительным продюсером. Созданием фильма займется автор "Чудо-женщины" Патти Дженкинс.

Я об объединилась с Патти Дженкинс и Леатою Калогридис, чтобы рассказать историю легендарной царицы Египта Клеопатры на большом экране. И показать ее такой, какой ее никогда раньше не видели. Впервые покажут историю женщины, как в звездном составе, так и вне камеры, – с восторгом написала Галь Гадот.

Съемки еще не начались, а потому поклонники актрисы охотно создали коллажи, чтобы представить, как Галь Гадот будет выглядеть в роли Клеопатры.



Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме / Фото GeekJournal



Актриса Галь Гадот в образе царицы Египта / Фото Instagram / @webbtertainment

Гневная реакция сети

Но не все киноманы с восторгом восприняли новости о предстоящем историческом фильме. В твиттере массово критикуют Галь Гадот и авторов ленты. По мнению людей, Клеопатру должна играть не актриса израильского происхождения.

Комментаторы отмечают, что царица Египта была темнокожей, а потому выбор главной звезды фильма абсолютно не оправдан. Дошло даже до угроз и откровенных оскорблений Галь Гадот.

"Белокожие люди постоянно пытаются стереть историю. Она была темнокожей, а не белокожей!"- написал один из хейтеров.

I love embarking on new journeys,I love the excitement of new projects, the thrill of bringing new stories to life.Cleopatra is a story I wanted to tell for a very long time.Can’t be more grateful about this A team!! @PattyJenks @ParamountPics #AtlasEntertainment #LaetaKalogridis https://t.co/qLH7vfCaUo — Gal Gadot (@GalGadot) October 11, 2020

Я думаю, она слишком белая для этой роли. Что дальше? Наконец мы получим белокожего Мартина Лютера Кинга? – заявил другой хейтер.

"Какой голливудский дурачок считает, что было бы неплохо взять израильскую актрису на роль Клеопатры вместо потрясающих арабских актрис?.. И стыд тебе, Галь Гадот. Ваша страна ворует арабские земли, а вы крадете их роли в кино", – гневно отреагировала на новость журналистка Самеера Хан.

Which Hollywood dumbass thought it would be a good idea to cast an Israeli actress as Cleopatra (a very bland looking one) instead of a stunning Arab actress like Nadine Njeim?



And shame on you, Gal Gadot. Your country steals Arab land & you’re stealing their movie roles... smh. https://t.co/GY5tYEcl4K pic.twitter.com/JcrnM1RUQq — sameera khan (@SameeraKhan) October 11, 2020

Также в сети начали активно предлагать других актрис на роль Клеопатры. По мнению пользователей сети, в царицу прекрасно перевоплотились бы Зендея, Дуа Липа, Тэнди Ньютон, Надин Неджим, Аня Чалотра, София Бутелла и другие.

В то же время было и много людей, вставших на защиту Галь Гадот. Они подчеркнули, что Клеопатра имела греческое происхождение, а потому не стоит ее считать африканкой. Сама же актриса не комментирует нападения хейтеров в соцсетях.