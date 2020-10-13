Галь Гадот получила роль Клеопатры: сеть разразилась гневными комментариями
Актриса Галь Гадот готовится к съемкам нового фильма, в котором она предстанет в роли египетской царицы Клеопатры. Почему киноманы раскритиковали такое решение авторов ленты – узнавайте в материале.
Что известно о роли Галь Гадот
Как сообщал 24 канал, на днях стало известно, что компания Paramount Pictures утвердила новый проект. Кинопроизводители хотят снять зрелищный исторический фильм о царице Египта Клеопатре.
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Известно, что идею для сценария предложила Галь Гадот, поэтому продюсеры и отдали ей главную роль в ленте. Кроме этого, знаменитая актриса будет иметь еще одну важную работу в этом проекте она выступит исполнительным продюсером. Созданием фильма займется автор "Чудо-женщины" Патти Дженкинс.
Я об объединилась с Патти Дженкинс и Леатою Калогридис, чтобы рассказать историю легендарной царицы Египта Клеопатры на большом экране. И показать ее такой, какой ее никогда раньше не видели. Впервые покажут историю женщины, как в звездном составе, так и вне камеры, – с восторгом написала Галь Гадот.
Съемки еще не начались, а потому поклонники актрисы охотно создали коллажи, чтобы представить, как Галь Гадот будет выглядеть в роли Клеопатры.
Галь Гадот сыграет Клеопатру в новом фильме / Фото GeekJournal
Актриса Галь Гадот в образе царицы Египта / Фото Instagram / @webbtertainment
Гневная реакция сети
Но не все киноманы с восторгом восприняли новости о предстоящем историческом фильме. В твиттере массово критикуют Галь Гадот и авторов ленты. По мнению людей, Клеопатру должна играть не актриса израильского происхождения.
Комментаторы отмечают, что царица Египта была темнокожей, а потому выбор главной звезды фильма абсолютно не оправдан. Дошло даже до угроз и откровенных оскорблений Галь Гадот.
"Белокожие люди постоянно пытаются стереть историю. Она была темнокожей, а не белокожей!"- написал один из хейтеров.
Я думаю, она слишком белая для этой роли. Что дальше? Наконец мы получим белокожего Мартина Лютера Кинга? – заявил другой хейтер.
"Какой голливудский дурачок считает, что было бы неплохо взять израильскую актрису на роль Клеопатры вместо потрясающих арабских актрис?.. И стыд тебе, Галь Гадот. Ваша страна ворует арабские земли, а вы крадете их роли в кино", – гневно отреагировала на новость журналистка Самеера Хан.
Также в сети начали активно предлагать других актрис на роль Клеопатры. По мнению пользователей сети, в царицу прекрасно перевоплотились бы Зендея, Дуа Липа, Тэнди Ньютон, Надин Неджим, Аня Чалотра, София Бутелла и другие.
В то же время было и много людей, вставших на защиту Галь Гадот. Они подчеркнули, что Клеопатра имела греческое происхождение, а потому не стоит ее считать африканкой. Сама же актриса не комментирует нападения хейтеров в соцсетях.