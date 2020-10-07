Пенелопа Крус едва не попала в политический скандал из-за постера к фильму
Голливудская актриса Пенелопа Крус презентовала в сети очередную свою работу. Красавица снялась в шпионском триллере "355" и показала поклонникам персонажный постер.
Сообщение Пенелопы Крус
Соответствующее фото Пенелопа Крус разместила в Инстаграме. Голливудская звезда позировала в белой майке и кожаной куртке на фоне желто-сине-красного флага. И поклонники актрисы перепутали флаг с армянским, где цвета расположены в другом порядке, и подумали, что так Пенелопа Крус поддержала страну в войне в Нагорном Карабахе.
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Жаркие обсуждения в комментариях утихли, когда актриса заявила, что в новом фильме "355" она сыграет колумбийсого агента Грасиелу. Поэтому и позировала она на фоне флага этого государства. Поэтому сообщение Пенелопы Крус не было политическим.
Что известно о фильме "355"
6 октября авторы фильма "355" презентовали первые официальные трейлер и постер. В новой ленте четыре спецагента, представляющие различные ведомства, объединятся, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Шпионки из США, Великобритании, Колумбии, Германии и Китая станут последней надеждой человечества, поэтому забудут о собственной жизни и будут бороться до последнего.
Название "355" является символическим, ведь это кодовый ник первой шпионки в американской революции. По сюжету, героини сами выбрали это название, когда объединились в команду.
Смотрите трейлер Пенелопа Крус и Джессика Честейн перевоплотились в шпионок в новом триллере
Фильм выйдет в прокат 15 января 2020 года. В шпионском триллере "355" зрители увидят Пенелопу Крус, Джессику Честейн, Диане Крюгер, Люпиту Ньонго и Фан Бинбин.
Конфликт Азербайджана и Армении: кратко
- Нагорный Карабах – это регион, населенный армянами в составе Азербайджана. Борьба за эту территорию между двумя странами ведется уже более века.
- Утром 27 сентября на границе Армении и Азербайджана возобновились боевые действия. Государства обвиняют друг друга в эскалации конфликта.
- В результате обстрелов погибли десятки военных и мирных жителей обеих стран. Есть также травмированные, которые сейчас находятся в госпитале. Ежедневно их количество увеличивается.
- В Азербайджане, Армении и непризнанной Нагорно-Карабахской республике объявили военное положение и мобилизацию. В то же время ЕС, НАТО, Украина и Россия призывают возобновить перемирие и согласиться на переговоры.