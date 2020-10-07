Голливудская актриса Пенелопа Крус презентовала в сети очередную свою работу. Красавица снялась в шпионском триллере "355" и показала поклонникам персонажный постер.

Сообщение Пенелопы Крус

Соответствующее фото Пенелопа Крус разместила в Инстаграме. Голливудская звезда позировала в белой майке и кожаной куртке на фоне желто-сине-красного флага. И поклонники актрисы перепутали флаг с армянским, где цвета расположены в другом порядке, и подумали, что так Пенелопа Крус поддержала страну в войне в Нагорном Карабахе.

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Жаркие обсуждения в комментариях утихли, когда актриса заявила, что в новом фильме "355" она сыграет колумбийсого агента Грасиелу. Поэтому и позировала она на фоне флага этого государства. Поэтому сообщение Пенелопы Крус не было политическим.

Что известно о фильме "355"

6 октября авторы фильма "355" презентовали первые официальные трейлер и постер. В новой ленте четыре спецагента, представляющие различные ведомства, объединятся, чтобы предотвратить Третью мировую войну. Шпионки из США, Великобритании, Колумбии, Германии и Китая станут последней надеждой человечества, поэтому забудут о собственной жизни и будут бороться до последнего.

Название "355" является символическим, ведь это кодовый ник первой шпионки в американской революции. По сюжету, героини сами выбрали это название, когда объединились в команду.

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Фильм выйдет в прокат 15 января 2020 года. В шпионском триллере "355" зрители увидят Пенелопу Крус, Джессику Честейн, Диане Крюгер, Люпиту Ньонго и Фан Бинбин.

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