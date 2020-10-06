В Голливуде готовятся к презентации нового шпионского триллера "355". Главные роли в картине исполнят знаменитые красавицы Пенелопа Крус, Джессика Честейн, Диана Крюгер, Люпита Нионго и Фан Бинбин. Сейчас в сети опубликовали первый официальный трейлер, который потряс мир зрелищными кадрами.

Сюжет и трейлер фильма "355"

Ролик появился на ютуб-канале Universal Pictures 6 октября. На кадрах можно увидеть, как лучшие агенты мира объединяются в команду, чтобы выполнить важную миссию – спасти мир от Третьей мировой войны.

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Интересно, что, по сюжету, каждая из голливудских красавиц работает на разные международные агентства и представляет США, Великобританию, Колумбию, Германию или Китай. Спецагенты за короткое время должны стать настоящей командой, забыв о какой-либо вражде между ведомствами. И в стремлении спасти миллионы жизней, женщины должны будут пожертвовать родными.

Символично ленту назвали "355". По замыслу авторов ленты, агенты сами выбирают это название для своей команды, ведь это кодовый ник первой шпионки в американской революции.

Смотрите трейлер к боевику "355": видео

Актерский состав

Режиссером шпионского триллера выступил Саймон Кинберг, известный по созданию сценариев к лентам "Люди Икс", "Мистер и миссис Смит", "Шерлок Холмс" и "Фантастическая четверка". Он сделал ставку не только на зрелищном экшне, но и на актерском составе фильма. Поэтому в "355" сыграли топовые голливудские красавицы:

Пенелопа Крус

Джессика Честейн

Диана Крюгер

Люпита Нионго

Фан Бинбин

Премьера фильма "355" запланирована на 15 января 2021 года. Эту дату могут изменить из-за пандемии коронавируса.



Фильм "355" / Фото Скриншот с видео