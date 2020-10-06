У Голлівуді готуються до презентації нового шпигунського трилера "355". Головні ролі у стрічці виконають знамениті красуні Пенелопа Крус, Джессіка Честейн, Діане Крюгер, Люпіта Ньонго та Фан Бінбін. Наразі у мережі опублікували перший офіційний трейлер, який приголомшив світ видовищними кадрами.

Сюжет і трейлер фільму "355"

Ролик з'явився на ютуб-каналі Universal Pictures 6 жовтня. На кадрах можна побачити, як найкращі агентки світу об'єднуються у команду, щоб виконати важливу місію – врятувати світ від Третьої світової війни.

Не пропустіть "Фортеця Хаджибей" чи "Смерть на Нілі": 10 найцікавіших фільмів жовтня

Цікаво, що, за сюжетом, кожна з голлівудських красунь працює на різні міжнародні агентства та представляє США, Великобританію, Колумбію, Німеччину чи Китай. Спецагентки за короткий час повинні стати справжньою командою, забувши про будь-яку ворожнечу між відомствами. Та в прагненні врятувати мільйони життів, жінки повинні будуть пожертвувати рідними.

Символічно стрічку назвали "355". За задумом авторів стрічки, агентки самі обирають цю назву для своєї команди, адже це кодовий нік першої шпигунки в американській революції.

Дивіться трейлер до бойовика "355": відео

Акторський склад

Режисером шпигунського трилера виступив Саймон Кінберг, відомий за створенням сценаріїв до стрічок "Люди Ікс", "Містер і місіс Сміт", "Шерлок Холмс" та "Фантастична четвірка". Він зробив ставку не тільки на видовищному екшні, але й на акторському складі фільму. Відтак у "355" зіграли топові голлівудські красуні:

Пенелопа Крус

Джессіка Честейн

Діане Крюгер

Люпіта Ньонго

Фан Бінбін

Прем'єра стрічки "355" запланована на 15 січня 2021 року. Цю дату можуть змінити через пандемію коронавірусу.



Фільм "355" / Фото Скріншот з відео