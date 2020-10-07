Пенелопа Крус ледь не потрапила у політичний скандал через постер до фільму
Голлівудська актриса Пенелопа Крус презентувала у мережі чергову свою роботу. Красуня знялась у шпигунському трилері "355" та показала прихильникам персонажний постер.
Допис Пенелопи Крус
Відповідне фото Пенелопа Крус розмістила в інстаграмі. Голлівудська зірка позувала у білій майці та шкіряній куртці на фоні жовто-синьо-червоного прапора. Та прихильники актриси переплутали стяг з вірменським, де кольори розміщені в іншому порядку, та подумали, що так Пенелопа Крус підтримала країну у війні у Нагірному Карабасі.
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Палкі обговорення у коментарях вщухли, коли актриса заявила, що у новому фільмі "355" вона зіграє колумбійську агентку Грасіелу. Тому й позувала вона на фоні прапору цієї держави. Відтак допис Пенелопи Крус не був політичним.
Що відомо про фільм "355"
6 жовтня автори фільму "355" презентували перші офіційні трейлер та постер. У новій стрічці чотири спецагентки, які представляють різні відомства, об'єднаються, щоб відвернути Третю світову війну. Шпигунки з США, Великобританії, Колумбі, Німеччини та Китаю стануть останньою надією людства, тому забудуть про власне життя та боротимуться до останнього.
Назва "355" є символічною, адже це кодовий нік першої шпигунки в американській революції. За сюжетом, героїні самі обрали цю назву, коли об'єднались у команду.
Дивіться трейлер Пенелопа Крус та Джессіка Честейн перевтілились у шпигунок у новому трилері
Фільм вийде у прокат 15 січня 2020 року. У шпигунському трилері "355" глядачі побачать Пенелопу Крус, Джессіку Честейн, Діане Крюгер, Люпіту Ньонго і Фан Бінбін.
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