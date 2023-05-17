Всі ми хочемо, щоб фрукти та овочі довше були свіжими. Для цього треба знати, як правильно їх зберігати. Ми зібрали 10 фруктів і овочів, які довго зберігаються в холодильнику.

Буває так, що купиш якийсь овоч чи фрукт, а він вже за кілька днів згнив. Це засмучує та псує настрій. 24 Канал зібрав 10 фруктів та овочів, які найдовше зберігаються в холодильнику.

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Овочі, які довго не псуються в холодильнику

Морква можна тримати у холодильнику протягом кількох тижнів. Вона повинна бути обгорнута в паперовий або пластиковий пакет, щоб запобігти висиханню.



Морква / Фото Canva

Буряк можна зберігати в холодильнику до 2-3 місяців. Видаліть листя, залишивши підставку, і зберігайте його в пластиковому пакеті або контейнері.



Буряки / Фото Canva

Картопля довго зберігається в темному й прохолодному місці, наприклад, в холодильнику, до 2-3 місяців. Краще зберігати її в паперовому або мішковому пакеті, щоб уникнути впливу світла.



Картопля / Фото Canva

Капусту також тримаємо в холодильнику впродовж кількох тижнів. Оптимальний варіант – у пластиковому пакеті або у поліетиленовій плівці.



Капуста / Фото Canva

Цибуля не псується в холодильнику до 2-3 місяців. Їй підійде прохолодне та сухе місце. Її треба покласти в сітку або контейнер з отворами для циркуляції повітря.



Цибуля / Фото Agrolife

Фрукти, які довго зберігаються в холодильнику

Яблука зберігаються доволі довго. Тримайте їх у холодильнику у паперових або пластикових пакетах.



Яблука / Фото Canva

Деякі сорти груш можна тримати кілька тижнів у холодильнику. Перед зберіганням переконайтеся, що вони не перезрілі. Зберігайте груші окремо від інших фруктів, оскільки вони теж виділяють етилен.



Груші / Фото Canva

Цитрусові фрукти, такі як апельсини, грейпфрути та лимони не псуються декілька тижнів у холодильнику. Зберігайте їх у прохолодному місці, окремо від інших продуктів.



Лимони / Фото Canva

Зрілі авокадо можна зберігати у холодильнику протягом декількох днів. Якщо вони ще не дозріли, краще зберігати їх за кімнатної температури, а потім перенести в холодильник, коли вони дозріють.



Авокадо / Фото Canva

Ківі можна тримати у холодильнику до 1-2 тижнів. Їх треба зберігати в сухому стані та вони не мають бути перезрілими.



Ківі / Фото Canva