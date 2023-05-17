Бывает так, что купишь какой-то овощ или фрукт, а он уже через несколько дней сгнил. Это огорчает и портит настроение. 24 Канал собрал 10 фруктов и овощей, которые дольше всего хранятся в холодильнике.

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Овощи, которые долго не портятся в холодильнике

Морковь можно держать в холодильнике в течение нескольких недель. Она должна быть обернута в бумажный или пластиковый пакет, чтобы предотвратить высыхание.



Морковь / Фото Canva

Свёкла можно хранить в холодильнике до 2-3 месяцев. Удалите листья, оставив подставку, и храните их в пластиковом пакете или контейнере.



Свёкла / Фото Canva

Картофель долго хранится в темном и прохладном месте, например в холодильнике, до 2-3 месяцев. Лучше хранить ее в бумажном или мешковом пакете во избежание воздействия света.



Картофель / Фото

Капусту также держим в холодильнике несколько недель. Оптимальный вариант – в пластиковом пакете или полиэтиленовой пленке.



Капуста / Фото Canva

Лук не портится в холодильнике до 2-3 месяцев. Ей подойдет прохладное и сухое место. Ее нужно положить в сетку или контейнер с отверстиями для циркуляции воздуха.



Лук / Фото Agrolife

Фрукты, долго хранящиеся в холодильнике

Яблоки сохраняются довольно долго. Храните в холодильнике в бумажных или пластиковых пакетах.



Яблоки / Фото

Некоторые сорта груш можно держать несколько недель в холодильнике. Перед хранением убедитесь, что они не перезрели. Сохраняйте груши отдельно от других фруктов, поскольку они тоже выделяют этилен.



Груши / Фото

Цитрусовые фрукты, такие как апельсины, грейпфруты и лимоны, не портятся несколько недель в холодильнике. Храните их в прохладном месте отдельно от других продуктов.



Лимоны / Фото Canva

Зрелые авокадо можно хранить в холодильнике в течение нескольких дней. Если они еще не созрели, лучше хранить их при комнатной температуре, а затем перенести в холодильник, когда они созреют.



Авокадо / Фото

Киви можно держать в холодильнике до 1-2 недель. Их следует хранить в сухом состоянии и они не должны быть перезрелыми.



Киви / Фото Canva