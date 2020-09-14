У суботу, 12 вересня, на італійському острові Лідо завершився 77-ий Венеційський кінофестиваль. І подія справді стала гучною у світі кіноіндустрії. Та що залишилось за лаштунками церемонії – показав фотограф Грег Вільямс.

Упродовж 10 днів весь світ з цікавістю спостерігав за перебігом Венеційського кінофестивалю, передає 24 канал. І така увага кіноманів та преси була виправданою, адже це перша масштабна подія, яка відбулась за час пандемії коронавірусу. Здавалось, що фотографи фіксують кожен крок зіркових гостей та відтворюють у деталях 77-ий Венеційський кінофестиваль. Та і за лаштунками працювали митці, які зафіксували унікальні моменти заходу.

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Фотограф Грег Вільямс мав доступ до Палацу кіно, тому міг зняти знаменитостей під час роботи на Венеційському кінофестивалі та відпочинку після офіційної частини. В об'єктив талановитого чоловіка потрапили очільниця журі Кейт Бланшетт, яка залюбки позувала перед камерою, актриси Тільда Свінтон і Ванесса Кірбі, зірка фільму "Ціна правди" Джеймс Нортон та інші представники Голлівуду.

Неформальні фото зроблені в чорно-білих тонах, що символічно підкреслило: 77-ий Венеційський кінофестиваль увійшов в історію кіно.

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