В субботу, 12 сентября, на итальянском острове Лидо завершился 77-й Венецианский кинофестиваль. Событие действительно стало громким в мире киноиндустрии. И что осталось за кулисами церемонии – показал фотограф Грег Уильямс.

На протяжении 10 дней весь мир с интересом наблюдал за ходом Венецианского кинофестиваля, передает 24 канал. И такое внимание киноманов и прессы было оправданным, ведь это первое масштабное событие, которое произошло за время пандемии коронавируса. Казалось, что фотографы фиксируют каждый шаг звездных гостей и воспроизводят в деталях 77-й Венецианский кинофестиваль. Да и за кулисами работали художники, которые зафиксировали уникальные моменты мероприятия.

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Фотограф Грег Уильямс имел доступ к Дворцу кино, поэтому мог снять знаменитостей во время работы на Венецианском кинофестивале и отдыха после официальной части. В объектив талантливого мужчины попали глава жюри Кейт Бланшетт, которая охотно позировала перед камерой, актрисы Тильда Суинтон и Ванесса Кирби, звезда фильма "Цена правды" Джеймс Нортон и другие представители Голливуда.

Неформальные фото сделаны в черно-белых тонах, что символически подчеркнуло: 77-й Венецианский кинофестиваль вошел в историю кино.

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