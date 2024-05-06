Так, Тельцю, Діві та Стрільцю найближчими днями не пощастить у фінансах, пише LifeStyle 24.
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Телець
Цього тижня Тельцям може бути важко зберегти фінансову стабільність. Неочікувані витрати поставлять у складне становище. Добре розподіліть свій бюджет і намагайтеся уникати ризикових інвестицій.
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Стрілець
Цей тиждень може бути важким для Стрільців у фінансовому плані. Ймовірні затримки в отриманні грошей та непередбачені витрати. Будьте обережні зі своїми фінансами і ретельно плануйте все, щоб уникнути проблем.
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Діва
У Дів цього тижня можуть виникнути фінансові труднощі. Будьте обережними зі своїми витратами. Розподіліть зароблені гроші розумно.
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