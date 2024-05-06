Так, Тельцу, Деве и Стрельцу в ближайшие дни не повезет в финансах, пишет LifeStyle 24.

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Телец

На этой неделе Тельцам может быть трудно сохранить финансовую стабильность. Неожиданные расходы поставят в сложное положение. Хорошо распределите свой бюджет и старайтесь избегать рисковых инвестиций.

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Стрелец

Эта неделя может быть тяжелой для Стрельцов в финансовом плане. Вероятны задержки в получении денег и непредвиденные расходы. Будьте осторожны со своими финансами и тщательно планируйте все, чтобы избежать проблем.

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Дева

У Дев на этой неделе могут возникнуть финансовые трудности. Будьте осторожными со своими расходами. Распределите заработанные деньги разумно.



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