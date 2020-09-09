Сьогодні, 9 вересня, талановита актриса Мішель Вільямс святкує 40-річчя. Ця представниця Голлівуду вміє переконливо зіграти як у драмах, так і в комедіях. Та особливе місце у фільмографії Мішель Вільямс посідають пікантні фільми, де знаменитість не приховує своєї ніжності і сексуальності.

З нагоди ювілею 24 канал підібрав 4 фільми, в яких Мішель Вільямс можна побачити у спокусливій білизні, або ж в еротичних сценах.

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"7 днів і ночей з Мерилін" (2012)

Мабуть, у світі не знайдеться актриса, яка б не мріяла перевтілитись у фільмі в легендарну красуню Мерилін Монро. А Мішель Вільямс не тільки приміряла образ секс-символу, але й неперевершено зіграла представницю Голлівуду.



Мішель Вільямс у ролі Мерилін Монро / Фото The Hollywood Reporter

За сюжетом, Мерилін Монро приїжджає до Великої Британії на зйомки стрічки "Принц і принцеса". Весь час на неї чатують папараці, які виснажують її проханнями зробити фото. Та на камеру красуня демонструє бездоганну усмішку, а не на публіці переживає свої трагедії і драми.

Допомагає їй в цьому хлопець Колін Кларк, який тільки влаштувався на студії помічником режисера і виконує дрібні доручення Мерилін. Зачарований красою актриси, він закохується та бачить, якою прекрасною білявка є без камер.

У фільмі є чимало пікантних, в яких Мішель Вільямс виглядала, мов копія Мерилін Монро.

Дивіться трейлер до фільму "7 днів і ночей з Мерилін": відео

"Блакитний Валентин" (2010)

За цю стрічку Мішель Вільямс отримала номінацію на Оскар, тому фільм "Блакитний Валентин" варто переглянути всім любителям якісних драм.

За сюжетом, подружня пара робить все для того, щоб зберегти шлюб. Сінді – медсестра, яка мріє стати лікарем, а Дін – не амбітний працівник транспортної компанії. Фільм має чимало сцен ніжного і пристрасного кохання головних героїв, а також запальних сцен сварок.

Дивіться пікантний тизер до фільму "Блакитний Валентин": відео 18+

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"Провокатор" (2008)

У фільмі "Провокатор" Мішель Вільямс зіграла молоду матусю, яка не почувається щасливою у шлюбі. Її чоловік працює сапером і після виснажливих змін уникає спілкування зі своєю дружиною. На фоні кризи головна героїня зустрічає футбольного фаната Джаспера, який стає її коханцем, відтак ероичні сцени тут будуть особливо палкими.

Дивіться фрагмент фільму "Провокатор": відео 18+

"Горбата гора" (2005)

Та особливою для всіх прихильників Мішель Вільямс є її роль Альми у фільмі "Горбата гора". Саме там актриса зіграла зі своїм коханим – Гітом Леджером. Пара пішла у стрічці до вівтаря, що є улюбленою сценою для мільйонів кіноманів. Не бракувало стрічці і інтимних кадрів.

Дивіться еротичну сцену фільму "Горбата гора": відео

Водночас актриса не була головною героїнею драми. За сюжетом, двоє хлопців Еніс і Джек зростали на ранчо. Подорослішавши, вони одружились з красунями. Однак випадкова зустріч веде до зізнання, що весь цей час вони кохали один одного.

Знайомство з Гітом Леджером повпливало на все життя Мішель Вільямс. Актриса закохалась у свого колегу та згодом народила від нього доньку Матильду. Щастя пари тривало 3 роки: у 2008-му Гіт Леджер помер від неправильного поєднання медикаментів.



Мішель Вільямс і Гіт Леджер / Фото IMDb