Сегодня, 9 сентября, талантливая актриса Мишель Уильямс празднует 40-летие. Эта представительница Голливуда умеет убедительно сыграть как в драмах, так и в комедиях. И особое место в фильмографии Мишель Уильямс занимают пикантные фильмы, где знаменитость не скрывает своей нежности и сексуальности.

По случаю юбилея 24 канал подобрал 4 фильма, в которых Мишель Уильямс можно увидеть в соблазнительном белье, или же в эротических сценах.

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"7 дней и ночей с Мэрилин" (2012)

Пожалуй, в мире не найдется актриса, которая не мечтала бы перевоплотиться в фильме в легендарную красавицу Мэрилин Монро. А Мишель Уильямс не только примерила образ секс-символа, но и отлично сыграла представительницу Голливуда.



Мишель Уильямс в роли Мэрилин Монро / Фото The Hollywood Reporter

По сюжету, Мэрилин Монро приезжает в Великобританию на съемки фильма "Принц и принцесса". Все время ее выслеживают папарацци, которые истощают ее просьбами сделать фото. И на камеру красавица демонстрирует безупречную улыбку, а не на публике переживает свои трагедии и драмы.

Помогает ей в этом парень Колин Кларк, только устроился на студии помощником режиссера и выполняет мелкие поручения Мэрилин. Очарованный красотой актрисы, он влюбляется и видит, какой прекрасной блондинка является без камер.

В фильме есть немало пикантных моментов, в которых Мишель Уильямс выглядела, как копия Мэрилин Монро.

Смотрите трейлер к фильму "7 дней и ночей с Мэрилин": видео

"Голубой Валентин" (2010)

За эту ленту Мишель Уильямс получила номинацию на Оскар, поэтому фильм "Голубой Валентин" стоит посмотреть всем любителям качественных драм.

По сюжету, супружеская пара делает все для того, чтобы сохранить брак. Синди – медсестра, мечтающая стать врачом, а Дин – не амбициозный работник транспортной компании. Фильм имеет немало сцен нежной и страстной любви главных героев, а также горячие сцен ссор.

Смотрите пикантный тизер к фильму "Голубой Валентин": видео 18+

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"Провокатор" (2008)

В фильме "Провокатор" Мишель Уильямс сыграла молодую мамочку, которая не чувствует себя счастливой в браке. Ее муж работает сапером и после изнурительных смен избегает общения со своей женой. На фоне кризиса главная героиня встречает футбольного фаната Джаспера, который становится ее любовником, поэтому эротичные сцены здесь будут особенно горячими.

Смотрите фрагмент фильма "Провокатор": видео 18+

"Горбатая гора" (2005)

И особой для всех сторонников Мишель Уильямс является ее роль Альмы в фильме "Горбатая гора". Там актриса сыграла со своим любимым – Хитом Леджером. Пара пошла в ленте к алтарю, что является любимой сценой для миллионов киноманов. Хватало ленте и интимных кадров.

Смотрите эротическую сцену фильма "Горбатая гора": видео

В то же время актриса не была главной героиней драмы. По сюжету, двое парней Энис и Джек росли на ранчо. Повзрослев, они поженились с красавицами. Однако случайная встреча ведет к признанию, что все это время они любили друг друга.

Знакомство с Хитом Леджером повлияло на всю жизнь Мишель Уильямс. Актриса влюбилась в своего коллегу и впоследствии родила от него дочь Матильду. Счастье пары длилось 3 года: в 2008-м Леджер умер от неправильного сочетания медикаментов.



Мишель Уильямс и Хит Леджер / Фото IMDb