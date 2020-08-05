Більше години 10-річний хлопчик пробув у відкритому морі. Щоб не втонути, він скористався порадою з документального фільму. Як саме врятувався британський школяр – дізнавайтесь у матеріалі.

Що сталось із 10-річним хлопчиком

Як повідомляє ВВС, інцидент стався у місті Скарборо, що в британському Йоркширі. 31 липня британський школяр відпочивав на морі. Дитину віднесла хвиля у відкрите море, а в небезпечній ситуації хлопчика врятувала документальна стрічка "Порятунок життя у морі".

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Дитина згадала, що не варто намагатись подолати хвилю, а лягти на воду, розставивши руки і ноги. Хлопчик зробив це і упродовж більше години голосно кликав на допомогу. Продрейфувати дитині довелось через всю затоку, поки рятувальники не знайшли його.

"Як виявилося, він дивився документальний фільм BBC "Порятунок життя у морі" і використав пораду звідти. Ми захоплюємося цим хлопцем, адже він зумів зберегти спокій і строго слідувати порадам з безпеки в страшних і стресових обставинах. Якби він цього не зробив, результат міг би бути зовсім іншим", – розповів рятувальник Лі Мертон.

Що відомо про стрічку

Це багатосерійний проєкт, який створили для інформування британців про небезпеки на воді. Головними героями документального фільму є рятувальники Королівської станції RNLI. У кожному епізоді вони вирушають на допомогу людям та розповідають, як врятуватись у різних ситуаціях.

Якщо людину віднесло хвилею у море, фахівці у фільмі рекомендують: