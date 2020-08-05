Фильм помог 10-летнему мальчику выжить в открытом море: как это возможно
Больше часа 10-летний мальчик пробыл в открытом море. Чтобы не утонуть, он воспользовался советом из документального фильма. Как именно спасся британский школьник – узнавайте в материале.
Что случилось с 10-летним мальчиком
Как сообщает ВВС, инцидент произошел в городе Скарборо, что в британском Йоркшире. 31 июля британский школьник отдыхал на море. Ребенка отнесла волна в открытое море, а в опасной ситуации мальчика спасла документальная лента "Спасение жизни в море".
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Ребенок вспомнил, что не стоит пытаться преодолеть волну, а лечь на воду, расставив руки и ноги. Мальчик сделал это и на протяжении более часа громко звал на помощь. Продрейфовать ребенку пришлось через весь залив, пока спасатели не нашли его.
"Как оказалось, он смотрел документальный фильм BBC "Спасение жизни в море" и использовал совет оттуда. Мы восхищаемся этим парнем, ведь он сумел сохранить спокойствие и строго следовать советам по безопасности в страшных и стрессовых обстоятельствах. Если бы он этого не сделал, результат мог бы быть совсем другим", – рассказал спасатель Ли Мертон.
Что известно о ленте
Это многосерийный проект, который создали для информирования британцев об опасности на воде. Главными героями документального фильма являются спасатели Королевской станции RNLI. В каждом эпизоде они отправляются на помощь людям и рассказывают, как спастись в различных ситуациях.
Если человека унесло волной в море, специалисты в фильме рекомендуют:
- Не паниковать и оценить шансы выплыть на берег. Если волны на море мощные, стоит сопротивляться инстинкту плыть против течения и лечь на воду, как это сделал 10-летний мальчик. Если же плыть, вы можете быстро устать и в конце концов утонуть.
- Громко кричите о помощи.
- Если волной отнесло надувной матрас, нужно осторожно стать на него и махать чем-то ярким людям, которые виднеются на берегу. Для этого сгодится парео, шляпа или же даже купальник.
- Если возможно, защититесь от солнечного удара и ждите помощи.