Больше часа 10-летний мальчик пробыл в открытом море. Чтобы не утонуть, он воспользовался советом из документального фильма. Как именно спасся британский школьник – узнавайте в материале.

Что случилось с 10-летним мальчиком

Как сообщает ВВС, инцидент произошел в городе Скарборо, что в британском Йоркшире. 31 июля британский школьник отдыхал на море. Ребенка отнесла волна в открытое море, а в опасной ситуации мальчика спасла документальная лента "Спасение жизни в море".

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Ребенок вспомнил, что не стоит пытаться преодолеть волну, а лечь на воду, расставив руки и ноги. Мальчик сделал это и на протяжении более часа громко звал на помощь. Продрейфовать ребенку пришлось через весь залив, пока спасатели не нашли его.

"Как оказалось, он смотрел документальный фильм BBC "Спасение жизни в море" и использовал совет оттуда. Мы восхищаемся этим парнем, ведь он сумел сохранить спокойствие и строго следовать советам по безопасности в страшных и стрессовых обстоятельствах. Если бы он этого не сделал, результат мог бы быть совсем другим", – рассказал спасатель Ли Мертон.

Что известно о ленте

Это многосерийный проект, который создали для информирования британцев об опасности на воде. Главными героями документального фильма являются спасатели Королевской станции RNLI. В каждом эпизоде они отправляются на помощь людям и рассказывают, как спастись в различных ситуациях.

Если человека унесло волной в море, специалисты в фильме рекомендуют: