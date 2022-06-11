З перших днів війни Тіна Кароль долучилася до боротьби на культурному фронті. Вона виїхала за кордон, де виступає на благодійних концертах, а також часто позує в патріотичному вбранні.
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Тіна Кароль випустила патріотичні шкарпетки
Артистка презентувала патріотичні синьо-жовті шкарпетки. Тіна сфотографувалася в готельному номері, представляючи новинку. Вона звабливо позувала в шкарпетках та джинсовій сорочці на білосніжному ліжку. Волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила ніжний макіяж. На шкарпетці блакитного кольору є жовтий напис "First name Ukraine" ("Перше ім'я Україна"), а на жовтій блакитний напис – "Second name Freedom" ("Друге ім'я Свобода").
Замовити шкарпетки можна на сайті онлайн-магазину Тіни Кароль. Їхня вартість 370 гривень і доставка працює по всьому світу. Частину коштів з прибутку направляють у благодійний фонд Тіни Кароль.
Тіна Кароль презентувала патріотичні шкарпетки / Фото з інстаграму фан-клубу співачки
Колаборації Тіни Кароль під час війни
- Співачка представила мерч з "Київською мадонною" – зображенням, яке облетіло весь світ. Білосніжну футболку та худі з ілюстрацією "Київської мадонни" від художниці Марини Соломеннікової можна придбати в онлайн-магазині Тіни Кароль.
- Артистка створила колекцію шовкових косинок в колаборації з брендом D.Olya, які присвятила Україні. Тіна представила на собі дві різні хустини – білого та синього кольору з особливими візерунками. Вони називаються "Мрійниця" та "Києве мій".