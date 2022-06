З перших днів війни Тіна Кароль долучилася до боротьби на культурному фронті. Вона виїхала за кордон, де виступає на благодійних концертах, а також часто позує в патріотичному вбранні.

Тіна Кароль випустила патріотичні шкарпетки

Артистка презентувала патріотичні синьо-жовті шкарпетки. Тіна сфотографувалася в готельному номері, представляючи новинку. Вона звабливо позувала в шкарпетках та джинсовій сорочці на білосніжному ліжку. Волосся вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила ніжний макіяж. На шкарпетці блакитного кольору є жовтий напис "First name Ukraine" ("Перше ім'я Україна"), а на жовтій блакитний напис – "Second name Freedom" ("Друге ім'я Свобода").

Замовити шкарпетки можна на сайті онлайн-магазину Тіни Кароль. Їхня вартість 370 гривень і доставка працює по всьому світу. Частину коштів з прибутку направляють у благодійний фонд Тіни Кароль.

Тіна Кароль презентувала патріотичні шкарпетки / Фото з інстаграму фан-клубу співачки

Колаборації Тіни Кароль під час війни