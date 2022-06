С первых дней войны Тина Кароль присоединилась к борьбе на культурном фронте. Она уехала за границу, где выступает на благотворительных концертах, а также часто позирует в патриотических нарядах.

Тина Кароль выпустила патриотические носки

Артистка представила патриотические сине-желтые носки. Тина сфотографировалась в гостиничном номере, представляя новинку. Она соблазнительно позировала в носках и джинсовой рубашке на белой кровати. Волосы уложили в легкие волны, а на лице сделали нежний макияж. На носке голубого цвета есть желтая надпись "First name Ukraine" ("Первое имя Украина"), а на желтая голубая надпись – "Second name Freedom" ("Второе имя Свобода").

Заказать носки можно на сайте онлайн-магазина Тины Кароль. Их стоимость составляет 370 гривен и доставка работает по всему миру. Часть средств на прибыль направляется в благотворительный фонд Тины Кароль.

Тина Кароль презентовала патриотические носки / Фото из инстаграмма фан-клуба певицы

Коллаборации Тины Кароль во время войны