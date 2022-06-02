Исполнительница Тина Кароль уже не впервые прибегает к модным коллаборациям с известными украинскими брендами. Знаменитость уже вторично создала коллаборацию брендом D.Olya.

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В этот раз блондинка презентовала капсульную коллекцию платков с благотворительным направлением. Часть средств, которые будут выручены из продаж передадутся в Благотворительный фонд Тины Кароль.

Певица представила на себе два разных платка – белого и синего цвета с особыми узорами.

"Мечтательница" – шелковые платки с журавликами – символом Украины и любви к родной земле. Журавель – назван "Божьей птицей" или "птицей Солнца".

"Киев мой" – шелковые платки, где проиллюстрированы дорогие сердцу главные символы Киева – зеленые каштаны, София Киевская, Родина-мать.

Стоит одна косынка от Тины Кароль и бренда D.Olya – 1650 гривен. На фотографиях Тина Кароль представила синий платок с желтыми журавликами. На кадре знаменитость позировала сидя на чемодане в черном кардигане и спортивных штанах. Также Тина примерила платок с главными символами Киева, которому недавно исполнилось 1540 лет.

Коллаборации Тины Кароль

37-летняя певица до войны активно уделяла время своему хобби – выпуску вещей в коллаборации с разными брендами. Только в прошлом году звезда представила бренд обуви Kachorovska. Затем Тина начала сотрудничество с Sammy Icon, брендом косынок D.Olya, а также выпустила популярные колготки с надписью "Скандал" в коллаборации с маркой Giulia.

Также Тина Кароль также представила белоснежные кроссовки от собственного бренда, а для холодного времени года подготовила фанатам утепленный вариант коричневого цвета.

Тина Кароль помогает Украине

Сейчас знаменитая певица все время уделяет благотворительным концертам. Звезда ездит в разные страны и выступает в поддержку Украины и собирает средства для военных и людей, пострадавших от войны.

В конце марта Тина Кароль организовала благотворительный концерт в Израиле. Там она собрала около 2 миллионов гривен, которые передала на медицинские нужды Украины.