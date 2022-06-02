Виконавиця Тіна Кароль вже не вперше вдається до модних колаборацій з відомими українськими брендами. Знаменитість вже вдруге створила колаборацію брендом D.Olya.

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Цього разу білявка презентувала капсульну колекцію хустинок з благодійним напрямком. Частина коштів, які будуть виручені з продажу передадуться в Благодійний фонд Тіни Кароль.

Співачка представила на собі дві різні хустини – білого та синього кольору з особливими візерунками.

"Мрійниця" – шовкові хустинки з журавликами – символом України і любові до рідної землі. Журавель – названий "Божою птицею" або "птахом Сонця".

"Києве мій" – шовкові хустинки, де проілюстровані дорогі серцю головні символи Києва – зелені каштани, Софія Київська, Батьківщина-мати.

Коштує одна косинка від Тіни Кароль та бренду D.Olya – 1650 гривень. На світлинах Тіна Кароль презентувала синю хустину з жовтими журавликами. На кадрі знаменитість позувала сидячи на валізі у чорному кардигані та спортивних штанах. Також Тіна приміряла хустину з головними символами Києва, якому нещодавно виповнилося 1540 років.

Колаборації Тіни Кароль

37-річна співачка до війни активно приділяла час своєму хобі – випуску речей в колаборації з різними брендами. Лише минулого року зірка представила бренд взуття Kachorovska. Згодом Тіна почала співпрацю з Sammy Icon, брендом косинок D.Olya, а також випустила популярні колготки з надписом "Скандал" в колаборації з маркою Giulia.

Також Тіна Кароль також презентувала білосніжні кросівки від власного бренду, а для холодної пори року підготувала фанатам утеплений варіант коричневого кольору.

Тіна Кароль допомагає Україні

Зараз знаменита співачка увесь свій час приділяє благодійним концертам. Зірка їздить в різні країни та виступає на підтримку України та збирає кошти для військових та людей, які потерпіли від війни.

Наприкінці березня Тіна Кароль організувала благодійний концерт в Ізраїлі. Там вона зібрала близько 2 мільйонів гривень, які передала на медичні потреби України.