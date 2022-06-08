Всі знають, як українка збила ворожий дрон банкою огірків (правда, це були помідори); як Андрій Хливнюк співав "Ой у лузі червона калина" на Софійські площі; як для окупантів на одній з доріг України встановили дорожній знак, куди йти російським окупантам (підказка: вслід за російським кораблем) та багато іншого. Все це стало натхненням для українських дизайнерів, які втілили своє бачення подій на екосумках.
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Перевага у таких аксесуарах в тому, що вони екологічні, місткі, бюджетні, підходять до будь-якого кежуал-образу на прогулянку і тепер – доповнюють вашу проукраїнську позицію. З таким шопером вас впізнає будь-який українець за кордоном, а якщо там ще буде надпис англійською – можливо, ви почуєте кілька приємних слів від іноземців.
Пропонуємо вам кілька варіантів екосумок від українських виробників на будь-який смак.
Інстаграм-магазин @volya.dolya
Ціна шоперів – близько 300 гривень / Фото з інстаграму
Інстаграм-магазин @shoper.art
Ціна шоперів – 200 – 260 гривень / Фото з інстаграму
Інстаграм-магазин @delo.vashe
Ціна шоперів – 370 – 450 гривень / Фото з інстаграму
Інстаграм-магазин @dark__craft
Ціна шоперів – 290 – 370 гривень / Фото з інстаграму
Інстаграм-магазин @vdokh_concept
Ціна шоперів – близько 500 гривень / Фото з інстаграму
Інстаграм-магазин @your_ecolife.ua
Ціна шоперів – близько 230 – 270 гривень / Фото з інстаграму
Інстаграм-магазин @shopers.zt
Ціна шоперів – 350 гривень / Фото з інстаграму