З настанням перших теплих днів нам треба запастися головними уборами, які є не лише стильним доповненням до наших образів, але й захистом від ультрафіолетових променів.

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Такі головні убори, як капелюхи, хустини, бейсболки та панами завжди залишаються актуальними. А от останній виріб зараз особливо актуальний. Рожеві панамки заполонили не лише українських шанувальників гурту та переможців пісенного конкурсу Євробачення 2022 Kalush Orchestra, але й всю Європу.

Fashion 24 зібрав добірку актуальних головних уборів на літо, які вам обов’язково знадобляться в теплу пору року.

Бейсболка

Звісно, жодне літо не обходиться без бейсболки. Втім з нею ви можете бути не лише стильними, але й допомогти українській армії. Український бренд аксесуарів Ruslan Baginskiy створив патріотичний дроп головних елентів гардероба у жовтому та блакитному кольорі з вишитим прапором. Усі кошти з продажу дизайнер перераховує у фонд Сергія Притули, які допомагає військовим.

Блакитна бейсболка стане чудовим доповненням до вашого жовтого образу, а от жовтою зможете довершити синій аутфіт.

Український бренд One One уже склав готовий патріотичий образ з білосніжною кепкою з вишитим надписом Ukraine та блакитно-жовтим серцем.

Панама

Цьогоріч стильна панама особливо популярна. І якщо ми радимо обирати кепки у жовтому та синьому кольорі, то панамку обирайте в рожевих відтінках. Вона ідеально підійде до кежуальних та спортивних образів. Комбінуйте її з джинсовим комбінезоном, сукнею та навіть штанними костюмами.

Косинка

Деякі українські бренди за час війни випустили неймовірні хустини з українською символікою, які вдало доповнять ваш літній look. Бренд Shpalta виробляє шовкові хустки з патріотичною символікою та вироби із зображенням історичних пам’яток України. У колекції можна знайти хустки з гербом України та синьо-жовті вироби з голубами, що є символами миру.

Київський бренд OLIZ також створив патріотичну колекцію, до якої увійшли шовкові хустки.

Капелюх

Цей головний убір ніколи не виходить з моди, змінюється лише різноманітність фасонів, форм та кольорів. Стильні солом’яні капелюхи можна придбати у львівського дизайнера Руслана Багінського в pop-up store у Львові або ж замовити традиційно на сайті. Також зверніть увагу на капелюхи зі стильними мушлями та ланцюжком.