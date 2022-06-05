С наступлением первых теплых дней нам нужно запастись головными уборами, которые являются не только стильным дополнением к нашим образам, но и защитой от ультрафиолетовых лучей.

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Такие головные уборы, как шляпы, платки, бейсболки и панамы всегда остаются актуальными. А вот последнее изделие сейчас особенно актуально. Розовые панамки заполонили не только украинских поклонников группы и победителей песенного конкурса Евровидение 2022 Kalush Orchestra, но и всю Европу.

Fashion 24 собрал подборку актуальных головных уборов на лето, которые вам обязательно понадобятся в теплое время года.

Бейсболка

Конечно, ни одно лето не обходится без бейсболки. Впрочем, с ней вы можете быть не только стильными, но и помочь украинской армии. Украинский бренд аксессуаров Ruslan Baginskiy создал патриотический дроп главных элентов гардероба в желтом и голубом цветах с вышитым флагом. Все средства по продаже дизайнер перечисляет в фонд Сергея Притулы, помогающий военным.

Голубая бейсболка станет отличным дополнением к вашему желтому образу, а вот желтой сможете завершить синий аутфит.

Украинский бренд One One уже составил готовый патриотичный образ с белоснежной кепкой с вышитой надписью Ukraine и голубовато-желтым сердцем.

Панама

В этом году стильная панама особенно популярна. И если мы советуем выбирать кепки в желтом и синем цветах, то панамку выбирайте в розовых оттенках. Она идеально подойдет к кэжуальным и спортивным образам. Комбинируйте ее с джинсовым комбинезоном, платьем и даже брючными костюмами.

Косынка

Некоторые украинские бренды за время войны выпустили невероятные платки с украинской символикой, которые успешно дополнят ваш летний look. Бренд Shpalta производит шелковые платки с патриотической символикой и изделия с изображением достопримечательностей Украины. В коллекции можно найти платки с гербом Украины и сине-желтые изделия с голубями, символами мира.

Киевский бренд OLIZ также создал патриотическую коллекцию, в которую вошли шелковые платки.

Шляпа

Этот головной убор никогда не выходит из моды, меняется только разнообразие фасонов, форм и цветов. Стильные соломенные шляпы можно приобрести у львовского дизайнера Руслана Багинского в pop-up store во Львове или же заказать традиционно на сайте. Также обратите внимание на шляпы со стильными ракушками и цепочкой.