Незаміжні дівчата заплітали своє волосся в коси та прикрашали стрічками, пов’язували складеними шовковими хустинками таким способом, щоб маківка голови була відкрита.

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Квітковий віночок сплітали з живих або штучних квітів. Останні робили з паперу, воску чи парафіну. У вінок часто вплітали різноколірні, яскраві стрічки. Цей головний убір є найбільш відомим у світі символом українського костюма. Всі дівочі головні убори були відкритими й не приховували коси – гордість і красу кожної дівчини.



Вінок був весільним головним убором. Часто наречена виготовляла його власноруч, використовуючи вже згадані вище папір, віск і парафін, а також вовняні нитки та навіть гусяче чи павине пір’я, квіти та листочки.

Всього в Україні нараховується понад 77 видів традиційних головних уборів. Серед найпоширеніших – вінок кохання, вінок відданості, вінок надії, вінок розлуки, чернечий та весільний.

В давні часи люди вважали, що вінки здатні захистити дівчат від лихих поглядів та інших напастей. Народ вірив, що ця прикраса наділена магічною силою.

Освітні проєкт у сфері моди Modeisme звернувся до музею Івана Гончара щодо надання світлин українок в традиційних віночках.

Вінок з давніх часів був обов'язковим елементом на додаток до національного українського костюма. Саме тому на світлинах дівчата позують у вишитій сорочці, спідниці, плахті та коралях, а їхній образ довершує саме квітковий віночок.



Ексклюзивні фото українок з музею Івана Гончара / Фото з Modeisme



Ексклюзивні фото українок з музею Івана Гончара / Фото з Modeisme



Ексклюзивні фото українок з музею Івана Гончара / Фото з Modeisme



Ексклюзивні фото українок з музею Івана Гончара / Фото з Modeisme