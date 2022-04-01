Голлівудський режисер та актор Шон Пенн активно підтримує українців. Зараз знаменитість перебуває у Львові з благодійною організацією. Актор приїхав в Україну, аби надати допомогу біженцям, які постраждали від війни.

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Разом зі своєю благодійною організацією CORE зірка Голлівуду допомагає з технічною та гуманітарною допомогою українцям.

Українська колажистка своїми роботами віддячує всім світовим знаменитостям, які підтримують Україну. Завдяки програмам Photoshop i Adobe Illustrator дівчина одягає зірок в українське національне вбрання.

Аліна Пономаренко опублікувала новий чорно-білий кадр, на якому Шон Пенн позує зі статуеткою Оскар у руках. Він позував у жакеті, сорочці та жакеті. Колажистка оновила його образ кептарем - традиційній вишитій безрукавці. Аутфіт довершила вишита краватка.



Шон Пенн в українському вбранні / Фото з інстаграму

Що цікаво, Шон Пенн на новому кадрі постав з "палаючим" Оскарем. До початку церемонії відомої кінопремії актор заявляв, що сплавить свою статуетку, якщо президенту України Володимирові Зеленському не дадуть публічно виступити на премії. Він закликав бойкотувати Оскар-2022, якщо на ньому не дадуть слово очільнику нашої держави.

Промову Володимира Зеленського на церемонії Оскару таки не показали, а яка доля Оскара, який Шон Пенн отримав у 2018 році за роль у фільмі "Молоко" – поки що невідомо.

Нещодавно у традиційне українське вбрання Шон Пенн одягнув Стінга та Леонардо Ді Капріо.