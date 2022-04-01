У неділю, 3 квітня, у місті Франкфурт-на-Майні український бренд Bobkova влаштує благодійний розпродаж одягу.

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На Bobkova Charity Sale представлять колекцію осінь – зима 2021/22, нову весняно-літню колекцію 2022 року та невелику частину речей з архівних колекцій.

Всі речі на сайті Bobkova, тож хто не зможе приїхати на благодійний розпродаж, може придбати річ онлайн. Христина Бобкова зазначає, що зараз ще розробляються сертифікати, які можна буде використати пізніше.

Дизайнерка також розповіла, що кошти будуть перераховані на евакуацію українців з гарячих точок і надання їм швидкої медичної допомоги.

"Ми працюємо безпосередньо з Гуманітарним штабом Радника Уповноваженого Президентом України Андрія Ляховича. Збираємо кошти на евакуацію українців з гарячих точок і надання їм швидкої медичної допомоги. Зокрема, нині купуємо медикаменти й бензин для броньованих машин, які вивозять насамперед дітей та хворих з Чернігова. Ми розраховуємо на допомогу не лише німців, а й усієї світової спільноти", – зазначила засновниця бренду.



3 квітня у Німеччині відбудеться благодійний розпродаж / Фото з інстаграму