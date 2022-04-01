Голливудский режиссер и актер Шон Пен активно поддерживает украинцев. Сейчас знаменитость находится во Львове с благотворительной организацией. Актер приехал в Украину, чтобы оказать помощь пострадавшим от войны беженцам.

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Вместе со своей благотворительной организацией CORE звезда Голливуда помогает с технической и гуманитарной помощью украинцам.

Украинская коллажистка своими работами благодарит всех мировых знаменитостей, поддерживающих Украину. Благодаря программам Photoshop и Adobe Illustrator девушка одевает звезд в украинский национальный наряд.

Алина Пономаренко опубликовала новый черно-белый кадр, на котором Шон Пенн позирует со статуэткой Оскар в руках. Он позировал в жакете, рубашке и жакете. Коллажистка обновила его образ кептарем – традиционной вышитой безрукавке. Аутфит завершил вышитый галстук.



Шон Пенн в украинском наряде / Фото из инстаграммы

Что интересно, Шон Пенн на новом кадре предстал с "горящим" Оскаром. До начала церемонии известной кинопремии актер заявлял, что сплавит свою статуэтку, если президенту Украины Владимиру Зеленскому не дадут публично выступить на премии. Он призвал бойкотировать Оскар-2022, если на нем не дадут слово главе государства.

Речь Владимира Зеленского на церемонии Оскара таки не показали, а какова судьба Оскара, который Шон Пенн получил в 2018 году за роль в фильме "Молоко" - пока неизвестно.