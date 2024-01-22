Спідницю з серіалу "Секс і місто" продали за 52 тисячі доларів: хто носив і як виглядає вбрання
Джерело:Marie Claire
Саме у цій пачці головну героїню серіалу Керрі Бредшоу ми бачимо під час заставки. Виявилося, що коли починалися зйомки шоу, то це вбрання купили за копійки.
Багатоярусна пачка, яку Сара Джессіка Паркер носила у ролі Керрі, коштувала всього 5 доларів у 1997 році. Та після того, як завдяки серіалу ця річ набула слави, її продали на аукціоні у 10 000 разів дорожче.
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Як спідниця стала легендарною
Стилістка і дизайнерка костюмів серіалу "Секс і місто" Патріція Філд знайшла цю спідницю, а також чотири таких самих, за 5 доларів у швейному кварталі Нью-Йорка 27 років тому. Їй потрібен був не один екземпляр, адже за сценарієм заставки автобус мав заляпати одяг Керрі брудною водою з калюжі.
Я показала це Сарі Джессіці, і їй сподобалося. Вона відчула ідею, хоча деякі творці шоу не зрозуміли її відразу. У підсумку ми зняли три варіанти вбрання для відкриття, але це була, безумовно, найоригінальніша концепція,
– написала Філд на сертифікаті спідниці.
Аукціон Julienʼs Auctions підрахував, що може продати вбрання з ціну від 8 000 до 12 000 доларів. В результаті спідницю з фатину віддали після 24 ставок за приголомшливі 52 000 доларів.
Ще один експонат з серіалу
Пачка була не єдиним предметом одягу з шоу, який нещодавно продали на аукціоні. Шифонова сукня Керрі без бретелей і з принтом газетного паперу, яку вона носила в епізоді "Наташа" третього сезону, також виставили на аукціон. Її продали за 11 430 доларів.
Сукня Керрі Бредшоу, яка стала другим експонатом з серіалу / Фото з сайту Julien's Auctions
Що відомо про зірок "Секс і місто"
- Крістін Девіс, яка зіграла Шарлотту, їздила у Молдову як посол доброї волі UNHCR. Там вона зустрілась з українськими дітьми, які вимушено покинули свій дім через війну.
- Сара Джессіка Паркер стала продюсеркою фільму "Перший ряд". Це документальна стрічка про пораненого українського військового, який став танцівником балету.
- Кім Кетролл з’явиться у ролі Саманти у 2 сезоні "І просто так". Вона буде лише в одному епізоді. У своїй сцені Саманта, яка за сценарієм переїхала до Лондона, розмовлятиме телефоном з Керрі Бредшоу.