Многоярусная пачка, которую Сара Джессика Паркер носила в роли Кэрри, стоила всего 5 долларов в 1997 году. Но после того, как благодаря сериалу эта вещь приобрела славу, ее продали на аукционе в 10 000 раз дороже.

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Как юбка стала легендарной

Стилистка и дизайнер костюмов сериала "Секс и город" Патриция Филд нашла эту юбку, а также четыре таких же, за 5 долларов в швейном квартале Нью-Йорка 27 лет назад. Ей нужен был не один экземпляр, ведь по сценарию заставки автобус должен был запачкать одежду Керри грязной водой из лужи.

Я показала это Саре Джессике, и ей понравилось. Она ощутила идею, хотя некоторые создатели шоу не поняли ее сразу. В итоге мы сняли три варианта наряда для открытия, но это была, безусловно, самая оригинальная концепция,

– написала Филд на сертификате юбки.

Знаменитая юбка из фатина в сериале Секс и город / Фото НПО

Аукцион Julien's Auctions подсчитал, что может продать наряды в цену от 8 000 до 12 000 долларов. В результате юбку с фатина отдали после 24 ставок за 52 000 долларов.

Еще один экспонат с сериала

Пачка была не единственным предметом одежды из шоу, которую недавно продали на аукционе. Шифоновое платье Керри без бретелек и с принтом газетной бумаги, которое она носила в эпизоде "Наташа" третьего сезона, также выставили на аукцион. Ее продали за 11 430 долларов.



Платье Керри Брэдшоу, ставшее вторым экспонатом из сериала / Фото с сайта Julien's Auctions

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