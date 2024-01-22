Багатоярусна пачка, яку Сара Джессіка Паркер носила у ролі Керрі, коштувала всього 5 доларів у 1997 році. Та після того, як завдяки серіалу ця річ набула слави, її продали на аукціоні у 10 000 разів дорожче.

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Як спідниця стала легендарною

Стилістка і дизайнерка костюмів серіалу "Секс і місто" Патріція Філд знайшла цю спідницю, а також чотири таких самих, за 5 доларів у швейному кварталі Нью-Йорка 27 років тому. Їй потрібен був не один екземпляр, адже за сценарієм заставки автобус мав заляпати одяг Керрі брудною водою з калюжі.

Я показала це Сарі Джессіці, і їй сподобалося. Вона відчула ідею, хоча деякі творці шоу не зрозуміли її відразу. У підсумку ми зняли три варіанти вбрання для відкриття, але це була, безумовно, найоригінальніша концепція,

– написала Філд на сертифікаті спідниці.

Знаменита спідниця з фатину у серіалі Секс і місто / Фото НВО

Аукціон Julienʼs Auctions підрахував, що може продати вбрання з ціну від 8 000 до 12 000 доларів. В результаті спідницю з фатину віддали після 24 ставок за приголомшливі 52 000 доларів.

Ще один експонат з серіалу

Пачка була не єдиним предметом одягу з шоу, який нещодавно продали на аукціоні. Шифонова сукня Керрі без бретелей і з принтом газетного паперу, яку вона носила в епізоді "Наташа" третього сезону, також виставили на аукціон. Її продали за 11 430 доларів.



Сукня Керрі Бредшоу, яка стала другим експонатом з серіалу / Фото з сайту Julien's Auctions

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