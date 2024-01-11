На подіуми і в соцмережі модниць повернулися "нульові", а отже, і капрі. Тож час згадати стиль Керрі Бредшоу і Рейчел Грін й подумати над тим, щоб ввести короткі штани у весняний гардероб.

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Але як стилізувати такі суперечливі штани? Приблизно так само, як і легінси. Впливові фешн-особи поєднують трикотажні штани з повсякденними базовими речами – мішкуватими футболками, майками та жакетами великого розміру.



Як стилізувати капрі / Фото: FREE PEOPLE



Як стилізувати капрі / Фото: TOPSHOP

Є також інша успішна формула: квадратний блейзер, біла футболка, капрі і мюлі на каблуках.



Як стилізувати капрі / Фото: URBAN OUTFITTERS



Як стилізувати капрі / Фото: URBAN HOUSE OF CB

Також стилізувати можна з мішкуватим джемпером і кросівками чи босоніжками.



Як стилізувати капрі / Фото: MS COLLECTION