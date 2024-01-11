Ми схильні розглядати ремені лише як практичне доповнення до нашого вбрання, яке використовуємо, щоб підтягнути надто вільні джинси або надати форму сукні. Але виразна пряжка чи ремінець із цікавою вишивкою можуть одразу перетворити ваш образ із сірого і безформного на довершений, пише 24 Канал.

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Оскільки ремені окрім гарного вигляду мають реальну функцію, вони варті того, щоб у них інвестувати. Тож пропонуємо вам образи зі стильними аксесуарами, які радимо придбати у 2024 році.

Ширина повинна відповідати вашим потребам і фігурі. А довжина ременя повинна бути достатньою, аби залишився запас для регулювання. Перед покупкою поміряйте його й переконайтеся, що він не натирає і не створює дискомфорт навколо талії чи на стегнах.