Для нового весняно-літнього сезону дизайнери представили чимало цікавих моделей та показали, як саме вписати спідницю в повсякденний образ. У прозорій спідниці подіумом дефілювали моделі від брендів Givenchy, Louis Vuitton, Prada та Coperni.

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Прозора спідниця буде в моді не тому, щоб показати якомога більше тіла. Здебільшого бренди презентують спідницю як частину багатошарового образ, щоб додати класичному вбранню глибини та текстури.

Спідниці найчастіше представлені довжиною до коліна чи трохи нижче, виготовлені з органзи чи тюлю. Їх дизайнери поєднали з базовими речами: сірим трикотажем, пальтами, блейзерами, балетками, лоферами тощо. Вони намагались створити образи, які можна носити щодня. А ще спідниці створені в кольорах, які асоціюються з "тихою розкішшю".

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У Prada виділяється модель насиченого бордового кольору, а Acne Studios "пом’якшили" образи відтінками сірого. Втім прозора спідниці доволі екстравагантна річ, тому її важливо доповнювати помітними речима: туфлями на підборах, черевиками чи лоферами. Ви можете одягати Мері Джейн разом зі шкарпетками та довершувати образ красивими сумками.



Стильні спідниці на 2024 рік / Фото Vogue



Стильні спідниці на 2024 рік / Фото Vogue



Стильні спідниці на 2024 рік / Фото Vogue



Стильні спідниці на 2024 рік / Фото Vogue



Стильні спідниці на 2024 рік / Фото Vogue